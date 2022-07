Dag 1 van horrorhitte: op meeste plekken is het goed te doen. ‘Thuis is het óók warm’

Bakfietsen­ra­ce niet meer in Lith, maar nu tijdens Effe noar Geffe

GEFFEN - Niet meer in Lith, maar in Geffen. Op zondag 4 september wordt in het hart van het dorp de eerste bakfietsenrace van Geffen gehouden. Het parcours van de ludieke race voert dwars door het evenement Effe noar Geffe en bevat verschillende onderdelen.

12 juli