De ene na de andere grote naam in Oss: ‘Tegen de tijd dat Loïs Lane afsluit is Henk Westbroek alweer thuis’

Bouwer Heijmans koopt Brabants familiebe­drijf Van Wanrooij, omzet stijgt naar 2,2 miljard euro

Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen heeft overeenstemming bereikt met Van Wanrooij over de aankoop van het Brabantse familieconcern. Met de voorgenomen deal die een waarde heeft van bijna 300 miljoen euro, versterkt het bouwconcern zijn marktpositie in woningbouw- en vastgoedontwikkeling in Nederland.