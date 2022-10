De hoogste score met een moestuin: Ossenaren maken droom waar met kaartspel Unbeetable

Omstreden bomen in Schaijk worden gekapt en vervangen door nieuwe

SCHAIJK - De omstreden kap van een groot aantal oude bomen in Schaijk gaat door. Het gaat om zogeheten Robinia's aan de Van de Venlaan en Achter 't Ven die voor veel overlast zorgen. Kappen is volgens de gemeente Maashorst de beste oplossing, bekeken wordt nog wat voor soort bomen er voor in de plaats komen.

7 oktober