De Maasdijk gaat van tropische zaterdaghitte naar herfstachtig zondagsweer: ‘Van zoutstengels en koele drank, in één nacht naar warme koffie’

Scooterrij­der valt in Macharen en loopt hoofdlet­sel op, traumaheli­kop­ter landt

MACHAREN - Een scooterrijder is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Macharen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter landde vlakbij.

12 juni