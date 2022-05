De oorlog gezien door de ogen van twee Osse geliefden, Jo schreef zijn Mia over de gruwelijkheden én de lol

Stille Getuigen Oss zou als ‘open stad’ niet verdedigd worden als de oorlog uitbrak

OSS - In de maand mei liggen de uitersten dicht bij elkaar. Waar tussen bezetting en bevrijding oorspronkelijk vijf jaar zat, verschillen de herdenkingsdata van de Tweede Wereldoorlog maar vijf dagen. De bevrijding vieren we op 5 mei, bij de Duitse inval moeten we stilstaan op 10 mei. In Oss heerste toen in 1940 angst, maar er werd niet gevochten.

2 mei