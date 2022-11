De Pas wil ook best gastheer van privé-feestjes zijn én wil dat cafégedeelte langer open mag zijn

Prins Djarek d’n Urste zwaait met prinses Senne de scepter over Moeslan­ders

SCHAIJK - In een volle zaal De Raaf in Schaijk was zaterdagavond de spanning te snijden. Na een verrassende onthulling werd prins Djarek d’n Urste en zijn prinses Senne aan de nieuwsgierige Moeslanders onthuld.

13 november