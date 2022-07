De Pijnlijke Pauze van Poessé

Streep door Q-koorts zomerfesti­val door corona: ‘We willen deze kwetsbare groep niet besmetten’

HERPEN - En daar gaan we weer. Het eerste evenement sinds lange tijd dat, vanwege corona, niet doorgaat is een feit. Die twijfelachtige eer krijgt het Q-koorts zomerfestival in Herpen dat op zaterdag 16 juli zou plaatsvinden.

7 juli