De Q-koortsdokter is op z’n 72ste nog steeds niet moegestreden: ‘Long covid is de reden dat ik nog werk’

Boulevard Ouch: do not try this at home! Op naar het slot van Boulevard 2023

Klaar voor de eindsprint? Boulevard 2023 loopt op zijn einde met na een voorspelde natte zaterdagochtend prima festivalweer. Duik nu het nog kan in de gedroomde meisjeskamer van de moeder van Selma Selman (The Pink Room of Her Own), zie hoe Fenja Barteldres (Cyrrealism) met haar schroefloze metalen wiel de perfectie in twijfel trekt of doe alleen een biertje.