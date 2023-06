De strijd om de vakantiekracht is weer in volle kracht losgebarsten. ‘Generatie Z is niet meer zo happig’

OSS/UDEN/VEGHEL - Goodiebags met lekkers, borrels met zomerse cocktails, meet and greets, aanmeldbonussen of gelikte websites. Werkgevers en uitzendbureaus in deze regio trekken van alles uit de kast om vakantiekrachten te werven. Honderden zijn er nodig bij tuinders, in de horeca, in de supermarkt of bij bedrijven als Jumbo, CSU of Mars.