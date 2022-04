De windmolens, de randweg en nog drie hete hangijzers bij de onderhandelingen in Oss

Hij wilde gitaren, het worden tosti's: Jesse opent bistro omdat rockcafé niet mag

OSS - Vier jaar geleden was café De Machinist in Oss al uitgerangeerd. Nu is er een nieuwe uitbater. Maar die mag zijn droom van een rockcafé (nog) niet verwezenlijken. ,,We waren al halverwege de verbouwing toen bleek dat de bestemming was veranderd.”

8 april