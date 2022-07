Definitief geen vervolging burgemeester Oss om smaad Arie den Dekker

Den Dekker stak zich op 27 juli 2020 in brand voor het gemeentehuis van Oss. Hij overleed dezelfde dag aan de gevolgen. Aan deze wanhoopsdaad ging een lange strijd met de gemeente en andere instanties vooraf. Den Dekker was dakloos sinds zijn huis in 2018 door criminelen in brand werd gestoken. Hij ontsnapte toen zelf ternauwernood aan de dood. In zijn ogen deed de gemeente niks om hem opnieuw aan onderdak te helpen. Hij richtte zijn pijlen daarbij met name op burgemeester Wobine Buijs.