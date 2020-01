Deze crimineel (24) deed valse moordbekentenis voor 1,5 miljoen euro, nu is hij wéér opgepakt

Stille Getuigen Bizarre belevenis­sen in Osse politiecel­len

20 januari Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers, heet het. Soms belanden die in een politiecel en af en toe halen ze daarna daarna de krant met een curieus bericht. Vorige week was het weer zover, toen ging het over een Ossenaar met wel een paar akkefietjes op zijn kerfstok die in de politiecel tegen de muur had staan plassen.