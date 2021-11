Deze Kaukasische reus zit al ruim een jaar in een hok in een pension, omdat zijn baas hem niet op komt halen

Notariskan­toor Oss neemt collega in Berghem over

OSS/BERGHEM - Pinkse Philips Huberts Notarissen in Oss neemt het Notariskantoor Rom van Drongelen in Berghem per 1 januari 2022 over. Door deze overname beschikt PPH Notarissen straks over zes notarissen en ongeveer vijftig medewerkers. Ook het Berghemse kantoor, dat gehuisvest blijft op de huidige locatie, gaat onder deze naam opereren.

