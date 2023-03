Die vinger is echt! En er komt nog geluid uit ook: ‘Dit kan zo in een horrorfilm’

OJC en Blauw Geel komen niet tot scoren

De streekderby tussen OJC Rosmalen en Blauw Geel is zaterdagavond geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. Van een saaie wedstrijd was zeker geen sprake. Uiteindelijk was de 0-0 eindstand gezien de onderlinge kansenverhouding terecht.