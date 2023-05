Dierenambulance redt vijf baby-egeltjes nadat moeder ze verstoot in Oss

De koopavond in Oss blijft bestaan, maar duurt straks nog maar tot 20.00 uur

OSS - De uitslag van de enquête over wat er moet gebeuren met de koopavond in Oss is duidelijk: een grote meerderheid wil dat behouden, maar de sluitingstijd een uur vervroegen. Per 1 juli is koopavond op donderdag tot 20.00 uur.