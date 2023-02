Documenten vervalst en te weinig mensen voor de groep: kinderopvang Megen moet een week dicht

Britt Dekker steelt de show tijdens fokkerij­feest in de Brabanthal­len: ‘Wat Britt doet, is geen hobby maar sport’

DEN BOSCH – Vijf dagen lang staat de KWPN Stallion Show in de Brabanthallen, waar jonge hengsten laten zien wat ze in huis hebben, om later geveild te worden. Natuurlijk ook met het nodige entertainment, zoals een demonstratie van Britt Dekker.

5 februari