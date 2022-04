Dode gevonden in parkje Oss, plek afgezet door hulpdiensten

Een vereniging voor 5 tot 95 jaar oud: Reddings­bri­ga­de Oss bestaat 50 jaar

OSS - Helpen bij de evacuatie in Valkenburg afgelopen zomer was een van meest bijzondere gebeurtenissen in het 50-jarig bestaan van Reddingsbrigade Oss. De vereniging behoort met ruim 450 leden tot de grotere reddingbrigades in Nederland.

28 maart