Douwe Bob laat luidruchtige vrouw uit de zaal zetten

De Amsterdamse zanger trapte woensdag zijn nieuwe clubtour af in Oss. Daarbij werkte één bezoeker behoorlijk op zijn zenuwen. Douwe Bob vroeg haar daarom stil te zijn, waarna er een woordenwisseling ontstond. De zanger liet daarop het grote licht ontbranden en vroeg de vrouw nogmaals om stil te zijn. Zonder veel succes, zo is te zien op beelden die circuleren op sociale media.



,,Ik raad je aan om naar huis te gaan voordat je het nog erger maakt voor jezelf", zegt de zanger vanaf het podium. Het publiek applaudisseert luid. ,,Ik vind het heel vervelend dat het zo gaat. Je bent heel egoïstisch bezig. Je kan niet verwachten dat al deze mensen stil zijn voor jouw praatje. Is er bewaking jongens? Want ik ga dit niet zelf doen.”



Nadat de vrouw vertrokken is, richt Douwe Bob zich tot de rest van de zaal. ,,Nou moet ik wel zeggen dat dit nergens anders zou gebeuren. En daarom houden we ook van Oss. Dit soort dingen gebeuren gewoon in deze stad. Iemand nog problemen? Dan mag je het nu zeggen.”