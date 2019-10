Drama in Oss: man (25) sterft 'niet-natuurlijke dood', vader in coma

De vader wordt kunstmatig in coma gehouden in het ziekenhuis, volgens de politie is zijn situatie niet levensbedreigend. De politie heeft gisteren op drie plaatsen in Oss huiszoeking gedaan. Daarbij gaat het om de woonhuizen van vader en zoon en een bedrijfspand. Waar de zoekactie op gericht was, kan de politie nog niet zeggen.