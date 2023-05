Drukkerij Wihabo failliet: honderd man op straat

GoedeDoe­len­Week Uden goed voor bijna 61.000 euro

UDEN - De gezamenlijke collecte voor de GoedeDoelenWeek in Uden heeft dit jaar bijna 61.000 euro opgebracht. Het bedrag wordt verdeeld over achttien goede doelen en fondsen die meedoen. Het was het vierde jaar op rij dat op deze manier geld werd ingezameld.