Drukte op Brabantse snelwegen: A58 dicht tussen Oirschot en Moergestel

Edwin Kats van Noble over verlies Michelin­ster: ‘Door het telefoon­tje was ik een tijdje in shock’

DEN BOSCH - ,,Ik was in shock toen ik het hoorde”, zegt Edwin Kats, patron-cuisinier van het Bossche restaurant Noble dat de Michelinster is kwijtgeraakt. ‘Maar we hebben twee onrustige jaren achter de rug, mogelijk had dat invloed op de beslissing.’