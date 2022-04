Duizenden liefhebbers van Japanse anime ontmoeten elkaar in Berghem: na ‘free hugs’ wandel je wonderlijke wereld binnen

Column Laat linksaf een keertje voor op de Raadhui­slaan

‘Kijk uit!’ stond er in grote rode letters onder de instructie om vanaf de fietsstraat linksaf de Raadhuislaan op te draaien. Dat was geen overbodige luxe, zo bleek tijdens het eerste oefenrondje voor het verkeersexamen. Met een ronkende auto in de rug, want ja, die zijn dan misschien te gast op de fietsstraat, maar ze zijn er wél, met andere fietsers links en rechts naast ons, tegenliggers uiteraard, én een gestage stroom gemotoriseerd verkeer dat van links en rechts over de Raadhuislaan kroop, was een rondje Parijse Périphérique op zwarte zaterdag een peuleschil vergeleken met ‘Linksaf op de Raadhuislaan’.

3 april