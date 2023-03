Dure boodschappen zijn in Oss een groter probleem dan de hoge energieprijs: ‘Het is een zorgelijk plaatje, want die prijzen gaan niet dalen’

Er komt een nieuw middel om financiële problemen snel te signaleren en hopelijk op te lossen. De uitslag van de enquête onder de Osse leden van Quiet werd dinsdagavond besproken in Wijkhuis de Haard in de Ruwaard. ,,We willen weten hoe we ervoor staan. De boodschappen zijn duur, de energie is duur, maar de toeslagen en de uitkeringen zijn ook gestegen”, zegt voorman Mari Peters.

De vragenlijst werd ingevuld door ruim honderd minima. Van hen gaf ongeveer de helft aan ‘het bijna niet meer te redden’, iets minder dan 10 procent van deze minima, vijftien mensen, vulde ‘het lukt me echt niet meer’ in op de vraag of ze nog rond konden komen.

Zorgelijk plaatje

Gemiddeld hebben de Osse Quiet-leden tussen de 50 en 80 euro per week te besteden. ,,Het is een zorgelijk plaatje”, aldus Peters. ,,Door de energietoeslag en de hogere toeslagen zijn de inkomens met 10 procent gestegen, maar de prijzen voor boodschappen zijn 20 procent gestegen. De kosten voor energie gaan waarschijnlijk wel weer naar beneden, maar de supermarkten gaan hun prijzen echt niet verlagen.” Het levert een instemmend gemompel op.

Quote Ook hier zijn er mensen die niet worden bereikt Mari Peters,, Quiet

Opvallend is dat van de invullers van de enquête de overgrote meerderheid niet wist of er aanspraak gemaakt kon worden op het noodfonds voor energie. ,,Als ik het aanvraag en niet in aanmerking kom, kan ik het dan nóg een keer aanvragen als ik straks een variabel contract heb?”, wil iemand in de zaal weten. ,,Landelijk is het zo dat maar 70 procent van de mensen die er recht op hebben, gebruikmaken van de regelingen en toeslagen die er zijn”, legt Peters uit. ,,In Oss doen we het wel iets beter, maar ook hier zijn er mensen die niet bereikt worden, of die niet bereikt wíllen worden.”

Proef om mensen te bereiken

Daar moet verandering in komen, vindt niet alleen hij, maar vond ook Carola Schouten, de minister van onder andere armoedebeleid. In vijf gemeenten wordt daarom een proef gedaan, waarin een aantal hulporganisaties middelen krijgen, uit een totale pot waarin 50 miljoen euro zit, om die dertig procent te bereiken. In Oss zijn dat onder andere Schuldhulpmaatjes, maar ook de Voedselbank, en Helpende Handen, die samenwerken onder de noemer Samen Erop Vooruit.

Potjescheck

Waar de clubs in Oss mee beginnen, is het werven van mensen voor de zogeheten potjescheck, een online hulpmiddel om, als het goed is, snel te kunnen zien welke regelingen, zowel landelijk als lokaal, er zijn voor mensen in een bepaalde financiële situatie. En dat levert áltijd wat op. ,,Als jullie die check doen, krijgen jullie sowieso een boodschappenbon van 25 euro. Je moet het dus wel op een van onze spreekuren doen, want anders kunnen wij niet zien dat je het doet”, legt Peters geduldig uit. ,,En als je daarna een keer terugkomt en iemand meeneemt om die check te doen, dan krijg je nóg een keer een boodschappenbon, en diegene die je mee hebt genomen óók. Of een kledingvoucher van 40 euro, dat kan ook.”