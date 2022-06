Duurzaamheidsmarkt Schaijk voldoet aan behoefte.

Van installatiebedrijven tot energiecoöperaties en van elektrotechnische bedrijven tot het, na corona tot leven geroepen Repair Café Schaijk. Zo’n 20 organisaties en adviesorganen stonden zaterdag vanaf 11 uur met hun stand voor Dorpshuis Phoenix in Schaijk. ‘Natuurlijk Schaijk’, een overkoepeling van vele Schaijkse verenigingen onder voorzitterschap van Karin Akkers, was initiatiefnemer van dit goed bezochte evenement. Wethouder Jeroen van den Heuvel van Maashorst stelt dat ten aanzien van verduurzaming de bal in feite bij de inwoners zelf ligt: ,,Zij moeten duurzaamheidsmaatregelen willen nemen. Wij als gemeente kunnen het alleen stimuleren door aan te sluiten bij organisaties waar de energie al zit, zoals Natuurlijk Schaijk. Vandaar ook dat Claudia Dinnissen en Ingrid van den Berg, beiden ambtenaar bij de gemeente Maashorst, deze zaterdag met promotiemateriaal achter een stand stond. Ingrid promootte een elektrische auto van de gemeente die ’s avonds en in het weekeinde beschikbaar werd gesteld voor particulieren: ,,We hebben meerdere auto’s. De gemeente werkt in een coöperatie met IBN, Brabant Zorg en Area-bedrijven samen onder de noemer Samen Duurzaam op Weg. Via een app kunnen mensen een elektrische auto huren tegen vastgestelde tarieven.” Even verderop lieten Gini en Sjef van Duinhoven zich door Joris Heesakkers van het ‘Energieloket N.O Brabant’ informeren over subsidiëring van nog betere glasisolatie. ,,Mijn ramen zijn van dubbelglas maar al tientallen jaren oud,” motiveert Van Duijnhoven zijn vraag. ,,De meeste vragen die wij krijgen gaan inderdaad over subsidie maar in dit geval heb ik het antwoord niet paraat. Zoeken we op,” aldus de adviseur. Gijs en Hermien Meulepas zijn op zoek naar een verwarmingsbedrijf. ,,We moeten de ketel vervangen en gaan op zoek naar informatie over een hybride systeem,” zegt Gijs. Zo hebben de meeste bezoekers een doel. Aan de andere kant van het terrein doet Floris van der Wekken uit Lienden zijn uiterste best om Schaijk aan een sedumdak te krijgen. ,,We hebben hier nog geen klanten terwijl sedum goed is voor de verduurzaming. Biodiversiteit, bescherming, wateropslag, isolerend en verkoelend,” somt hij de voordelen van sedumdaken. Zijn buurman Haku is een echt Schaijks witgoed bedrijf. Ook in de aanschaf van een nieuwe droger valt veel energiewinst te behalen. ,,Een condensdroger gebruikt gemiddeld 4 á 5 kwu terwijl een warmtepompdroger slechts 1,2 kwu. gebruikt. In drie jaar heb je de meerkosten eruit,” straalt de medewerkster. En zo heeft iedere deelnemer zijn eigen positieve verhaal.