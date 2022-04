Een apk voor het lichaam; ook voor mensen met een smalle beurs

,,Ik ben weliswaar 59, maar blijk het lichaam en conditie van een 49-jarige te hebben.” De primeur om de apk voor het lijf als eerste te ondergaan was maandagmorgen voor Kees van Geffen, nog even de Osse wethouder van sportzaken. Bij Fitnezzplaza werden onder andere andere zijn lengte, gewicht, vet- en vochtpercentage, bloeddruk, bewegelijkheid en spiermassa gemeten. Dit om te kijken hoe gezond hij is en welke trainingen of lichaamsbeweging hij moeten doen om die eventueel te verbeteren. Van Geffen is tevreden over het resultaat: ,,Dit geeft een mooi inzicht hoe het lichaam er nu voor staat.”