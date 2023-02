‘Een opvangprobleem, hoezo? Dieren kunnen gewoon bij ons in Ravenstein terecht’

Dreigde Roemeen huisgeno­ten in brand te steken of is hij juist slachtof­fer?

DEN BOSCH/OSS - Wie besprenkelde nu precies wie met benzine en dreigde daarna met een aansteker? Justitie is ervan overtuigd dat het een 42-jarige Roemeen was die vorige zomer compleet doordraaide aan de Esdoornstraat in Oss. Zijn advocaat zaait twijfel.

31 januari