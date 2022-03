Een wel erg luxe oude dag: wonen in chique hotel met voormalig sterrenrestaurant

Zorgappar­te­men­ten en toeganke­lijk eten: de Weverij en Cordial gooien het over een andere boeg

OSS - Zorgstudio’s in plaats van hotelkamers, en zorgverleners in plaats van kamermeisjes. In de toren van Hotel de Weverij in het centrum van Oss komen 48 woon-zorgstudio’s. Het hotel verdwijnt niet: er blijven twaalf kamers over in wat vanaf 1 november Boutique Hotel de Weverij zal heten. Ook het restaurant verandert van koers: Cordial wil toegankelijker worden en zich minder richten op het luxe segment.

