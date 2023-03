Eengezinswoning in Osse Ruwaard moet weer woning voor één huishouden worden

Historie van Schaijk gebundeld in nieuwe uitgave Sprokke­ling van Heemkunde­kring

SCHAIJK - Het relatief korte bestaan van de gemeente Schaijk is onderwerp van de nieuwste Sprokkeling, een uitgave van de Heemkundekring Schaijk. Auteur Ton Cruijsen uit Reek beschrijft hoe het Schaijk verging vanaf het ontstaan in 1943 tot aan het opgaan in de gemeente Landerd, in 1993, samen met Reek en Zeeland.