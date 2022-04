Eindexameneerlingen Bernrode nemen ‘wraak’ op directie, omdat ze op laatste lesdag niet mogen stunten

Ossenaar had revolver, boksbeugel en hasj op zak toen hij werd gepakt, nu houdt hij zich verre van criminali­teit

DEN BOSCH/SCHAIJK - Een revolver met munitie, een boksbeugel en 325 gram hasj. Een 22-jarige Ossenaar droeg het allemaal bij zich toen agenten hem op 7 mei 2019 in de kraag grepen in Schaijk. ,,Ik had de drugs gekocht om te verkopen”, vertelde de man dinsdag tegen de Bossche politierechter. ,,Daar is het niet van gekomen”, zei hij er eerlijk bij.

