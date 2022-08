Elsa (1954-2022) trouwde een Osse gringo, werd met haar hoofd Nederlands, maar bleef met haar hart Chileens

Hoe het voor haar was, kunnen we niet meer vragen, maar ze moet wel opgekeken hebben toen ze 43 jaar geleden, in Los Andes in Chili, helemaal uit het niets, een brief kreeg. Van ene Rinus, uit Oss, aan de andere kant van de wereld. Hij had haar naam en adres gekregen via Chileense vrienden, en hij wilde graag schrijven met een Chileense ‘penfriend’. Spaans oefenen.



Ze schrijft terug. En het klikt. En na een jaar gaat Rinus naar Chili. Elsa, dan 24, haalt hem op van het vliegveld in Santiago. Met een vriendin, voor de zekerheid waarschijnlijk. ,,Maar zodra we elkaar in de ogen keken, was het alsof we elkaar al jaren kenden. Dat was ook zo, op papier kun je zijn wie je bent. Maar je hebt elkaar nooit gezien, je hebt elkaar nooit gesproken. Het was bingo.”