Elvis is een onuitputtelijke inspiratiebron voor Frank Anthony: ‘Veel meer dan de man in dat witte pak’

Bernheze gaat onrechtma­tig gebruik van gemeente­grond strenger aanpakken

HEESCH - Inwoners van Bernheze die onrechtmatig grond in gebruik hebben van de gemeente, kunnen daar binnenkort een brief over verwachten. Nog niet in alle 150 dossiers die er op dit moment bij de gemeente liggen, maar in eerste instantie in 15 gevallen.