Emma Heesters vervangt zieke Mart Hoogkamer bij Muze Misse

Zorgbuurt­huis ’t Hageltje presen­teert zichzelf met ‘kapbier’ en barbecue: ‘Hier kan ik oud worden’

OSS - Zorgbuurthuis ’t Hageltje in Oss is jarenlang niet meer dan een droom geweest. Bewoners van de Schadewijk konden met een ‘kapbier’ in de hand zien wat er nu eindelijk werkelijkheid wordt.

1 juli