‘Energie Bespaar Beurs’ in Oss smaakt naar meer: wegwijs in het duurzaamheidsbos

Dag van de Duurzaam­heid in Oss: rommel in de hoofdrol

OSS- Het was zondag volle bak bij Natuurcentrum en stadsboerderij De Elzenhoek (in de volksmond: de kinderboerderij) in Oss. Er waren tal van activiteiten in het kader van duurzaamheid en Wereldvoedseldag.

16 oktober