Energierekening van gemeenten wordt negen keer zo hoog: wie gaat dat betalen?

Het ziet er somber uit voor 104 jaar oude gevel aan Oostwal Oss

OSS - Zo snel als Cafetaria Oostwal in Oss na een verwoestende brand heropend is, zo ongewis is het lot van een belendend pand. Er blijkt geen brandverzekering voor afgesloten. Of de oude gevel gered kan worden, is zeer de vraag.

8 september