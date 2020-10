‘Ernstig gestoorde’ statushouder die Rik van de Rakt doodstak moet het land uit

Geannuleerd Geen enkel risico: af­haal-Wereldmaal­tijd gaat niet door

15 oktober OSS - Er waren 500 bestellingen voor een wereldmaaltijd, een idee van Global Goals Oss en Thuis in Oss. Maar vanwege de aangescherpte maatregelen is besloten dat zelfs het afhaal-systeem teveel mensen op de been zou brengen. En dus is besloten níet te gaan koken.