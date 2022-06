Ernstig scooterongeluk in Nistelrode, traumahelikopter geland

De Maasdijk De Maasdijk gaat van tropische zaterdag­hit­te naar herfstach­tig zondags­weer: ‘Van zoutsten­gels en koele drank, in één nacht naar warme koffie’

OSS - Het was een Maasdijk-tweedaagse om niet snel te vergeten. Waar wandelaars en triatleten aan de bak moesten in de zaterdaghitte, stepten, fietsten en me-moverden de sporters in herfstachtig zondagsweer.

19 juni