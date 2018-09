Fabrikant controleert alle 3500 Stints na ongeluk in Oss

Honderden Ossenaren trotseren regen om condolean­ce­re­gis­ter te tekenen

23 september OSS - Het is muisstil in de hal van het gemeentehuis, waar mensen aan twee tafels het condoleanceregister tekenen voor de slachtoffers van het tragische bakfietsongeval. Op elke tafel brandt een kaars en staat een knuffel van Osje, de mascotte van de gemeente Oss. Verderop in de hal staat een aangebroken doos tissues.