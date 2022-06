Fietsevenement Maashorst van drie naar vier dagen; 'Mensen komen uit heel Nederland hier naar toe’

Zo'n 250 fietsers doen dit keer mee aan het evenement. Dat is maar de helft van de vorige editie in 2019. ,,Misschien zijn mensen wat afgeremd door de weersvoorspellingen. En ik denk dat het komt door de coronatijd. Het evenement heeft twee jaar stilgelegen en mensen moeten ons weer weten te vinden", zegt organisator Theo Wolbrink.

Was het in 2019 nog een fietsdriedaagse, nu is er een dag extra, tot en met 10 juni. Maar mensen zijn niet verplicht alle vier de dagen te fietsen. ,,Het verzoek om die extra dag kwam van fietsers die van ver komen. Ongeveer de helft van de fietsers komt van buiten deze regio: Friesland, Limburg en West-Brabant bijvoorbeeld. Die overnachten hier in de buurt, op campings en bed en breakfasts en bij de Vrije Teugel in Uden. Ze komen vaak voor een week en vinden drie dagen fietsen dan net te weinig.”