Firma Streek vlast op plek in Walkwartier Oss: ‘Combinatie toerisme en streekproducten werkt’

,,Het wordt spannend”, zei Wim Hoezen vorig jaar bij de start van de Firma Streek. Een winkel in het centrum van Oss waar boeren, imkers, kunstenaars en slotzusters uit deze regio hun waar aanbieden en waar recreanten terecht kunnen voor informatie of een souvenir. Is dat een formule die aanslaat? Een jaar na de opening kan Hoezen nog geen volmondig ja zeggen. ,,Het is eigenlijk nog steeds spannend. Eind dit jaar weten we of we het redden.”