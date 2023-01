Flinke schade aan twee auto’s na botsing in Oss

In Memoriam Zangeres en brieven­schrijf­ster Annie Wolf (86) uit Oss overleden

OSS - Altijd had ze een bloem in het haar. Haar mening stak ze niet onder stoelen of banken. En muziek was haar lust en leven. De Osse rasmuzikant Annie Wolf-Keijzers is afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd overleden. Omringd door al haar dierbaren.

18:04