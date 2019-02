Gedode man (63) in ‘vrijgezellenflat’ was onbekende voor zijn buren: ‘Hij was een kluizenaar’

video Dode man (63) in ‘vrijgezel­len­flat’ Oss is slachtof­fer van roofover­val: recherche zondag in volle omvang aanwezig

24 februari OSS - Een 63-jarige man is zaterdagavond dood aangetroffen in zijn woning in een appartementencomplex aan de Lisztgaarde in Oss. Hij werd door een familielid gevonden. Volgens de politie is er een overval aan vooraf gegaan. Wat er precies is gebeurd wordt nu verder onderzocht. De technische recherche is zondag aanwezig voor een groot sporenonderzoek.