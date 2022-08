Geen pont, dus klanten recreatieondernemers stranden aan andere kant van de Maas: ‘Daar gaat onze omzet’

Walkwar­tier Oss duikt onder de grond

OSS - Een goed begin is het halve werk. Dat adagium is zeker ook van toepassing bij de bouw van het Walkwartier in Oss. Alle machines en bouwvakkers zijn hier intussen onder het maaiveld verdwenen, om een stevige basis te leggen voor het woon-, winkel- en cultuurcomplex.

5 augustus