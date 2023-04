Geen recht meer op parkeervergunning voor nieuwe bewoners centrum Oss

UPDATE Ingrijpen­de verbouwing van pand Pensmarkt. Klaar voor komst van TK Maxx?

DEN BOSCH - Volop verbouwingsactiviteiten in het pand aan de Bossche Pensmarkt 6 waar onlangs een Etos-filiaal verhuisde naar een paar panden verderop. De vloer is opengebroken. En de roltrap die jarenlang leidde naar de kelder van de zogenaamde nieuwe V&D is weggehaald. Waarom?