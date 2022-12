Geen winst, maar wel eeuwige roem voor Reijen en Remmers als deelnemers aan Ouderen Songfestival

Aan zijn inzet en performance lag het niet. Vol overtuiging, wilskracht en ontdaan van alle vormen van podiumangst stond hij daar: Hein Remmers uit Veghel. Live tijdens de Grande Finale van het Ouderen Songfestival in het DeLaMar in Amsterdam. Met zijn uitvoering van Largo al Factotum uit de Barbier van Sevilla van Rossini kon hij de jury weliswaar overtuigen, maar uiteindelijk niet de winst in de wacht slepen. Remmers moet het doen met de eeuwige roem.

Prachtig gezongen

Ook Ossenaar Berry Reijnen - gepokt en gemazeld in de muziekwereld - moet daarmee verder. Reijnen wist met speels gemak door te dringen tot de laatste zestien deelnemers van de Grande Finale, maar ook aan hem ging de prijs voorbij. Uiterst geroutineerd bracht Reijnen An der Donau, wenn der Wein Blüht. Volgens de juryvoorzitter met 'pretoogjes’ en ‘prachtig gezongen', maar uiteindelijk niet voldoende om wederom een prijs in ontvangst te nemen.

Laatste zestien finalisten

Reijnen en Remmers wisten de afgelopen maanden, na verschillende voorrondes en de pre-finale, door te dringen tot de laatste zestien en deden mee aan de landelijke finale van het Ouderen Songfestival in Amsterdam. Het Ouderen Songfestival is een landelijk muziekfestival, ooit bescheiden begonnen in een verzorgingshuis in Amsterdam, waar iedereen vanaf 55 jaar aan mag deelnemen.

Volledig scherm Hein Remmers uit Veghel tijdens zijn optreden in de Grande Finale van het Ouderen Songfestival in Amsterdam. © Videostill

Nu, na 31 eerdere edities, is het Ouderen Songfestival uitgegroeid tot een landelijk festival met voorrondes - onder andere in De Lievekamp in Oss - twee prefinales en zondag de Grande Finale in het DeLaMar Theater te Amsterdam. De uiteindelijk winst ging naar Lucien Felicien die met What a Wonderful World de harten van de jury stal. De internet- en publieksprijzen gingen naar Ruud van Etten met Mr. Bojangles.

Reijnen - tijdens zijn uitvoering stemmig gekleed in smoking - is niet teleurgesteld. ,,Het is toch zo mooi dat je op de bühne staat. En ik kreeg een mooie beoordeling van de jury. Volgens hen heb ik het publiek tot op de laatste rijen weten te boeien. En zo wil je dat. Het draait er toch om dat mensen genieten van wat je brengt. En dat is gelukt.”

Remmers - op het podium passend gekleed in vest en knickerbocker - vindt het 'jammer’ dat hij geen prijs heeft gewonnen. ,,Had ik ergens wel gehoopt. Maar gelukkig heb ik een mooie beoordeling gekregen van de jury en dat streelt me wel. Ik voel me dus geen verliezer. Bovendien is het allemaal een beetje appels met peren vergelijken. Het zijn allemaal heel verschillende optredens. Maar een prijsje was wel leuk geweest.”