Geen Winterland in Oss, wel andere ‘winterse’ activiteiten in centrum

OSS - Winterland Oss is een zachte dood gestorven. De organiserende stichting heeft zichzelf opgeheven. Er komen echter komende winter wel diverse ‘winterse’ activiteiten in de plaats voor het evenement dat in 2008 voor het eerst werd gehouden. Het Centrum Management Oss heeft verschillende concrete plannen voor activiteiten op en rond de Heuvel.

Voorzitter Peter Zegers van Stichting Winterland Oss bevestigt desgevraagd dat Winterland is gesneuveld. De stichting heeft de stekker uit het evenement gehaald en zichzelf opgeheven. Dat is begin dit jaar al gebeurd. Volgens Zegers liggen daar een aantal redenen aan ten grondslag. Vooral van financiële aard: de organisatie vergt in totaal 160.00 euro, waarvan de gemeente 30.000 subsidieert.

Sterk gestegen energieprijzen

Voorzitter Zegers: ,,Corona heeft ons natuurlijk geen goed gedaan. We hebben een paar edities moeten afblazen. De financiële verantwoordelijkheid trekt een zware wissel. Zeker ook omdat we afhankelijk waren van subsidies en sponsoren.” Ook kraakt hij een kritische noot richting de gemeente Oss. ,,Wel of niet op de Heuvel, is vaak een discussiepunt geweest.” En ten slotte zijn ook de sterk gestegen energieprijzen een struikelblok. Zegers: ,,Ik denk dat er nergens ijsbanen komen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Winterland Oss. De editie van 2020. © Van Assendelft/Jeroen Appels

Enkele jaren geleden is er sprake van geweest dat het evenementenbedrijf Party Crew de organisatie van Winterland over zou nemen. ,,Klopt”, stelt mede-eigenaar Wouter van Sonsbeek. ,,We hebben twee jaar meegelopen met de organisatie, maar uiteindelijk zijn die edities vanwege corona niet doorgegaan.” Inmiddels is Party Crew ook afgehaakt. Van Sonsbeek: ,,We varen als bedrijf een wat andere koers en een evenement als Winterland past daar niet bij. Hebben we geen tijd voor.”

Belangrijk evenement

De Osse Centrummanager Jack van Lieshout vindt het ‘jammer’ dat Winterland gesneefd is. Hij stond in 2008 aan de basis van het evenement dat een aantal jaren zeer succesvol is geweest en veel publiek trok. ,,Het was altijd een belangrijk evenement voor de stad. Ik vind het jammer dat het nu verdwijnt.” Volgens Van Lieshout is er ook geen vergunning door andere organisaties aangevraagd. ,,Het lijkt er dus sterk op dat Winterland ter ziele is.”

Het Centrummanagement Oss (CMO) is nu wel doende om ‘enig alternatief’ te bieden, aldus Van Lieshout. Het gaat daarbij eveneens om ‘winterse activiteiten’. Wat momenteel al vaststaat zijn een mobiele tubebaan en een acht meter hoge ijsklimwand. Die staan er op 11 en 12 december.

Bij een winterse sfeer hoort natuurlijk ook een schaatsbaan, aldus CMO. In de kerstvakantie, 24 december tot en met 31 december, is die opgebouwd. Op de baan, van driehonderd vierkante meter, kan overdag worden geschaatst en ’s avonds gecurled. Met het oog op de sterk gestegen energiekosten heeft CMO gekozen voor een energieneutrale kunststof schaatsbaan. Ook is er live entertainment, waaronder een silent disco. Ook de horecaondernemers rondom de Heuvel zullen aanvullende activiteiten verzorgen.