Geffense Auto Cross Club moest op laatste moment verhuizen vanwege kievitsnesten

Vijf kievitsnesten? Die er ineens waren? Ja dus. En ze zorgden voor een dikke, vette streep door de gemeentelijke vergunning om in de Osse polder te autocrossen. Want ja, zo luidt de Flora- en Faunawet nu eenmaal, de kievit is een beschermde diersoort en dan is polderracerij op een rondje klei of zand van de baan. “Ach, laat dat ‘ineens’ ook maar weg. Wij, als organiserende Auto Cross Club Geffen, troffen die nesten er in ieder geval niet aan. Ik vermoed dat een vogelwerkgroep ze ontdekt heeft”, wil Maria Schuurmans, ACC-voorzitter, toch wel genoteerd hebben.