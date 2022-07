Gegarandeerd van een praatje bij bezoek aan theater in Oss

Huis en Haard Tandenpoet­sen met uitzicht op molen Zeldenrust in Oss

OSS - Molen Zeldenrust: de naam lijkt op het lijf geschreven van Willem Molle (48). Hij verbouwde zijn bedrijf in kunststof kozijnen om tot nieuw kantoor. Nu is hij bezig met nieuwbouw, in zijn vrije tijd. En dat kost veel tijd. Maar elke dag hetzelfde doen, is niets voor hem.

