Geitenstal in brand in Vinkel, rook zorgt voor vertraging op de A59 richting Oss

Huis en Haard Josephines vader zat nog op het schooltje waar ze zelf werd geboren en nu met man Ton woont

HUISSELING – Zij kent de woning als ouderlijk huis waar haar wiegje stond. Hij omdat-ie zowat elke steen, balk of dakpan in zijn handen had. Josephine en Ton Callaars verbouwden hun oude schooltje tot ‘familiehuis’.

21 november