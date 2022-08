Gemeente heeft drie plekken voor zonneparken op het oog in Bernheze

Vorig jaar heeft de gemeente een oproep gedaan aan grondeigenaren om plannen in te dienen voor zonne-energie. ,,Nu ligt er een drietal plannen dat de moeite waard is om verder uit te werken voor de grootschalige ontwikkeling van zonne-energie”, zegt wethouder Rien Wijdeven. Alle drie de plannen komen van particuliere grondeigenaren.

Een van de beoogde locaties is een perceel aan de Bleekseweg, nabij Sterrenwacht Halley. Deze locatie heeft in totaal een oppervlakte van 7,85 hectare. Hiervan behoort 6,19 hectare grond aan een akkerbouwer. Het overige deel (1,66 hectare) is eigendom van de gemeente Bernheze. Wijdeven: ,,We willen gaan kijken of we met de grondeigenaar kunnen samenwerken en onze gronden kunnen combineren om zo een groot zonnepark te maken.”

Koeien kunnen tussendoor lopen

Een tweede zonnepark van circa 7 hectare zou mogelijk zijn aan de Boterweg in Heeswijk-Dinther. Een tuinder op die locatie gebruikt nu plastic om zijn producten mee te bedekken. ,,Dat kan vervangen worden door zonnepanelen. Dat gaat ook over een perceel van circa 7 hectare. Het water dat van de zonnepanelen afkomt, wil hij opvangen en hergebruiken’’, aldus Wijdeven.

Het derde voorstel is van een melkveehouder aan de Grolderseweg in Heesch. Het plan is om daar zonneweiden op palen te maken, waarbij enerzijds zonne-energie wordt opgewekt en anderzijds er nog steeds de mogelijkheid is om het gras te maaien en koeien tussendoor te laten lopen. Dit wordt dan een zonneweide van 10 hectare.

De voorstellen zijn nog niet helemaal compleet. De gemeente wil volgens Wijdeven eerst goed kijken hoe ze burgers in het hele traject kan betrekken. ,,We staan echt aan het begin.’’ Het gaat om principeverzoeken, de gemeente gaat nu eerst kijken of ze mee kan denken met de plannen. ,,Wij moeten nu toestemming krijgen van de gemeenteraad om de plannen uit te werken. Als dat gebeurt, kunnen de grondeigenaren hiermee verder.”

Eis voor 0,06 terrawattuur

Als de gemeenteraad groen licht geeft, voldoet Bernheze in een keer aan de eis om 0,06 terrawattuur energie op te wekken. Dat moet gebeuren met zonnepanelen en/of windmolens. Wijdeven: ,,Twee tiende (0,02) daarvan is al gerealiseerd. Er liggen heel veel zonnepanelen op agrarische bedrijven en een aantal bedrijfspanden. Daarnaast zien we dat één op de vier woningeigenaren zonnepanelen op het dak heeft. Twee tiende (0,02) zit in de pijplijn. Dat zijn bedrijven die al subsidie hebben gekregen voor zonnepanelen, maar deze moeten nog aangelegd worden. Er zijn nog aanvragen in behandeling.”

Windmolens staan hier los van. Volgens Wijdeven heeft de gemeenteraad de plannen ervoor tijdelijk stilgelegd, omdat zij wil wachten op landelijk beleid rond windmolens.