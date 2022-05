Georganiseerde reis naar heiligverklaring Titus Brandsma zit vol

Paus Franciscus maakte de heiligverklaring op 4 maart bekend. Brandsma was in 1985 al zalig verklaard. De pater was vier jaar lang hoofdredacteur bij een krant in Oss en zat daarvoor in Megen op het gymnasium. De karmeliet, hoogleraar en rector-magnificus aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, verzette zich voor en in de Tweede Wereldoorlog openlijk tegen het nazisme. Hij werd in 1942 opgepakt en stierf in datzelfde jaar op 61-jarige leeftijd aan ontberingen in concentratiekamp Dachau.